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兒盟：過半國中生感壓力 易有情緒問題及身心症狀

2025/2/17 12:19
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（中央社記者張雄風台北17日電）兒盟今天公布台灣青少年心理健康調查，過半數（54.3%）國中生承受著對未來的壓力，而這些感到壓力的學生出現情緒問題是未感受到相同壓力學生的2倍、出現身心症狀的比例更高出3.5倍。

兒盟進一步說明，根據調查，有16.4%的學生每週超過一次感到情緒低落，等同於平均每班有2至3名學生有相關困擾。

國中生最常見的情緒困擾包括易怒、緊張、過度憂慮、害怕、無法控制焦慮及難以放鬆等，進一步引發生理症狀，有近1成學生面臨每週超過一次入睡困難與頭痛等問題。

調查發現，過半數國中生對未來感到壓力，或給自己壓力以達到未來目標，而這些學生出現情緒問題的比例是其他人的2倍，出現多重身心症狀的情形更高達3.5倍；長期睡眠不足與身心疲憊成為常態，學業與健康難以取得平衡，直接影響了生活品質與學習成效。

調查也發現，青少年每天使用社群的時間長達5小時，約37.7%的青少年存在社群媒體沉迷問題，他們出現情緒困擾的比例是非沉迷者的近2倍，出現多重身心症狀的可能性更高達3倍。

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然而調查顯示，僅64.3%的國中生認為自己能輕鬆與媽媽溝通心事，爸爸更僅有50.4%；也只有不到半數的國中生表示自己能與家人討論問題。

兒盟建議，教育部應擴增線上輔導資源，政府也應研議將心理健康評量納入學生定期篩檢項目；同時呼籲家長不僅要培養自身運動習慣，更要陪伴孩子運動。（編輯：陳政偉）1140217

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