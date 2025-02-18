吃火鍋後腹痛開刀 取出大量「魚子醬狀」膽結石

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）42歲王小姐日前吃完火鍋右上腹突然隱隱作痛，就醫診斷為急性膽囊炎需手術，醫師在膽囊發現大量「魚子醬狀」黑色結石，幾乎塞爆膽囊。醫師表示，若未及時處理恐釀腹膜炎或敗血症。

高醫岡山醫院今天發布新聞稿表示，王小姐取出的黑色結石舖平的範圍達70平方公分，數量相當驚人；執刀的一般及消化系外科主任吳柏宣表示，所幸及時處置，否則後續恐釀更嚴重的腹膜炎或敗血症等併發症。

吳柏宣表示，膽囊內有數量如此龐大的爆漿狀膽結石，較為少見，研判與病人體質及膽囊收縮因素相關；當膽囊長時間缺乏規律收縮或排空不完全，過於濃縮的膽汁滯留在膽囊內，就可能形成膽泥，進而發展成膽結石。

吳柏宣指出，膽囊的主要功能是儲存、濃縮膽汁，以分解食物中的脂質；當攝入高脂、油炸或辛辣食物，膽囊就會開始收縮，將膽汁排入十二指腸協助消化。若膽囊出口被結石卡住，無法順利排空膽汁，就可能反覆疼痛，甚至演變成急性發炎。

吳柏宣提及，若經常長時間空腹、女性因荷爾蒙或懷孕期間的雌激素變化、肥胖者膽固醇及胰島素較高，抑制膽囊收縮等，都會導致膽汁淤積形成結石。

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吳柏宣提醒，膽結石常被病人誤當成胃痛，服胃藥未緩解，照胃鏡也找不出原因，但常在食用高脂食物或吃完大餐後，右上腹出現絞痛或抽痛，且疼痛感往右肩、背部放射出去，出現噁心、嘔吐症狀等，就要注意是否為膽囊炎。

吳柏宣建議，應尋求專業醫師施行微創腹腔鏡手術切除膽囊，如長期未處理，除了急慢性發炎外，還可能併發膽囊蓄膿、膽管炎、膽囊破裂、腹膜炎、敗血症，甚至影響胰臟功能或演變成膽囊癌。民眾平時應適度控制飲食及保持運動習慣，有家族史或高風險族群應定期檢查，才能遠離併發症威脅。（編輯：謝雅竹）1140218