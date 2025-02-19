醫：5成胃癌與幽門桿菌無關 籲胃鏡篩檢納公費

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）台灣每年新增4000多名胃癌患者，逾3成是晚期，檢測胃幽門螺旋桿菌的胃癌篩檢將納公費項目。但醫師提醒，台灣多達5成患者與幽門桿菌無關，建議推動高風險族群胃鏡篩檢。

胃癌位居台灣10大癌症發生人數第8名，根據衛生福利部國民健康署癌症登記報告，全台每年新增胃癌個案數約4000人。台灣胃癌醫學會理事長沈延盛今天在衛教記者會中指出，其中35%確診時已是晚期。

沈延盛表示，根據2018年發表的全球癌症存活率監測（CONCORD計畫），過去20年間台灣胃癌存活率僅從35%提升38%，遠落後於日韓，主要原因與篩檢制度不健全、藥物選擇限制等密切相關。

儘管台灣今年起擴大在17個縣市試辦「以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」，適用50至74歲族群，預計明年正式納入公費項目。沈延盛說，台灣胃癌患者的幽門桿菌陽性率已低於5成，代表還有其他因素，需要有策略性的篩檢。

因此，他建議，除了幽門桿菌篩檢外，針對高風險族群應提高檢測普及率，全面推動胃鏡篩檢，另外也提醒民眾若吞嚥食物突然發現「哽哽的」，且下胸部、接近肋骨下緣部位感到不舒服，或是吃東西後會容易感覺脹，好像沒有辦法排空，以及沒吃東西就胃痛等症狀，都應盡快找腸胃科醫師檢查。

在治療策略上，中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙呼籲，應跟進國際指引；台灣新診斷胃癌第4期占3到4成，化療是目前的標準治療，但臨床上有效率僅4成。

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陳仁熙指出，現在只有6%的HER2陽性胃癌病友，可獲得健保給付抗HER2標靶藥物，而第4期HER2陰性患者健保給付仍有限制，且HER2陽性僅占胃癌病友5%，如今隨醫學進步，新型標靶藥物與免疫療法已逐步改變全球胃癌治療趨勢；國際多項已完成或進行中的臨床研究顯示，新發展標靶藥物不僅成功降低近1/4死亡風險，還顯著延長無疾病惡化期及存活期。

台灣癌症基金會執行長張文震強調，民眾切勿輕忽小症狀，應重視篩檢與早期診斷，期望未來能透過篩檢普及、創新治療引進與醫療資源整合，全面提升台灣胃癌的診療水準。（編輯：李亨山）1140219