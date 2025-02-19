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慈大護理師生赴泰國實習 縫合、泰拳都得學

2025/2/19 17:19
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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）慈濟大學護理系10名學生上月12日至泰國，展開為期1個月的參訪實習，參與當地大學課程、進入社區參與義診，還要學習泰拳，感受與台灣不同的醫療文化。

慈大護理系指出，國際護理實習課程為特色課程之一，需要先在二、三年級修完指定英文授課課程，才能出過實習，今年1月12日至2月13日由護理系老師李彥範帶領10名護理系學生到泰國參訪實習。

參訪內容包括馬奚杜大學（Mahidol University）、詩納卡琳威洛大學（Srinakharinwirot University）課程、並進行社區醫療和慈濟義診等活動。

慈大護理系指出，因泰國與台灣在醫療環境的差異，讓護理工作也有不同，例如泰國缺乏醫師，所以護理師需要學習縫合，且泰國的產科沒有嬰兒室，是24小時母嬰同室，部分泰國護理學校還將泰拳納入訓練，訓練心性及自衛防身。

慈大護理系指出，詩納卡琳威洛大學安排模擬傷口縫合和泰拳體驗，慈大學生第一次縫傷口，紛紛感嘆縫合需要的不僅是技術，更需要時間練習與沉穩的心態，體驗到跨文化護理的不同。

護理系三年級學生謝宜軒說，在學校學習的護理英文專有名詞，讓他在實習上沒有溝通無礙，未來有機會也想出國從事護理工作，透過海外實習經驗看到不同的醫療環境，能先做好心理準備。

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護理系三年級吳竑霖分享，在社區實習時看到泰國護理師不只做基本健康檢查，還為居民量身打造運動計畫與健康方案，提供個案在疾病復原及改善生活上的支持，讓他重新思考台灣社區護理的差異。

慈濟泰國分會自2015年開始為難民營義診，慈大師生這次也參與義診活動，學生們近距離與難民接觸，運用護理專業幫助人。李彥範表示，學習跨文化照護到挑戰自我極限，不只是一次學習課程，讓學生對護理工作有更多樣性的體會，對學生來說是自我成長的經驗。（編輯：陳清芳）1140219

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