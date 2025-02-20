中大參與跨國研究 發現全球冰川融化速度明顯加快

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北20日電）中央大學太空及遙測研究中心助理教授鄭懷傑參與跨國研究，發現全球冰川損失速度自2010年後明顯加快，10年流失量增加了36%，加劇海平面上升，成果發表於學術期刊「自然」（Nature）。

中央大學今天發布新聞稿表示，這項研究由全球35個研究團隊合作，對過去23年間全球冰川質量變化進行詳細統計與分析，並關注冰川消融對全球海平面上升及淡水資源的影響。

研究發現，自2000年以來，全球冰川平均每年流失約2730億噸冰。2000年時，全球冰川（不包括格陵蘭和南極的大陸冰蓋）覆蓋面積為70萬5221平方公里，儲存約122兆噸冰。但過去20年間，冰川總體積已減少約5%，其中區域性的流失幅度，從南極及次南極群島的2%到中歐的39%不等。

值得注意的是，全球冰川損失速度自2010年後明顯加快。在2012至2023年間，冰川流失量比2000至2011年增加了36%。

鄭懷傑強調，這項研究的目標，不僅是計算全球冰河損失的具體數字，更希望喚起各國社群對全球暖化影響的警覺。

透過 Google News 追蹤中央社

對台灣來說，鄭懷傑希望把減碳和遏止暖化政策的迫切性，積極傳達給社會各界人士。隨著計畫的推進，團隊將持續深入研究全球不同區域冰河損失的變化。

這項研究主要由歐洲太空總署（ESA）的科學服務社會計畫資助，獲得國際冰凍圈科學協會及多個機構支持，由WGMS（世界冰川監測服務，設於瑞士蘇黎世大學）及英國愛丁堡大學領導。（編輯：張雅淨）1140220