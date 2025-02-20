武陵櫻花估228最佳花況 賞櫻專車21日開放售票

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（中央社記者余曉涵台北20日電）武陵農場昨天公告武陵櫻花季管制延長到3月2日，非住宿客只能搭乘大眾運輸工具進入，預估最佳賞櫻期將落在228連假，國光客運今天宣布賞櫻專車延長至3月2日，21日開放售票。

台中市和平區的武陵農場種植大片櫻花林，每逢櫻花季吸引許多民眾上山。因應今年櫻花開花狀況，武陵農場昨天宣布，武陵農場114年櫻花季管制期本預定自2月8日至2月23日止，現在將延長至3月2日。

相關交通管制比照延長前的規定，一日遊禁止自行開車進入，且分為團客跟散客，團客假日限定只有1000人，平日則有1600人，須先到預約平台預約後，憑車輛通行證進入；散客則必須搭乘6條賞櫻專車進入武陵農場。

賞櫻專車共有6條路線，包含台北轉運站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場及梨山－武陵農場等。

國光客運表示，今年賞櫻專車平均每天都有30輛到40輛車，假日更高達60輛車，今年因天候因素，預計花期最佳狀況會落在228連假期後，因此延長可望紓解交通車潮。

國光客運說，台北出發到武陵農場含休息時間約3個半小時到4小時左右，壅塞路況可能要至少7到8小時，其中以台北轉運站的線路最受旅客喜歡。

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台北與宜蘭兩地包括台北轉運站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場共5站出發的賞櫻專車，台北出發來回票加上武陵農場門票全票新台幣730元，優待票450元，搭乘延長時段的專車仍可參加額外加碼抽獎活動。

國光客運說，延長時段的車票非常有限，國光客運提醒有意購票賞櫻的民眾手腳要快，2月21日中午後可至全台連線售票窗口暨自動售票機、國光全新LINE官方聊天室、TBS台北轉運站APP以及7-11、全家、萊爾富3大超商進行訂票。（編輯：陳清芳）1140220