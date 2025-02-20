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武陵農場櫻花季延長管制 可搭台中市區公車前往

2025/2/20 18:07（2/20 19:16 更新）
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武陵農場櫻花季管制時間延長到3月2日，台中市政府20日也推薦民眾搭市區公車前往賞花，1日、2日遊都很便利。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月20日
武陵農場櫻花季管制時間延長到3月2日，台中市政府20日也推薦民眾搭市區公車前往賞花，1日、2日遊都很便利。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月20日
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市和平區武陵農場櫻花預計下週進入盛開期，2月8日開跑的櫻花季管制延長到3月2日。台中市政府交通局今天表示，管制期間民眾可利用市區公車前往，1日遊或2日遊都很便利。

交通局發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，交通部公路局昨天邀中市府、豐原汽車客運股份有限公司等討論，考慮天候寒冷，櫻花才要進入盛開期，為確保遊客賞花品質，決議管制期延長。

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葉昭甫說，2月24日到3月2日延長管制期間，可搭市區公車，配合台8臨37線便道管制時間，市區公車865區路自谷關端發車時間為上午6時45分，車程約2小時可到梨山，再轉乘市區公車866區2路，從梨山端發車時間為上午9時30分，車程約50分鐘可抵達武陵農場。

下山可搭乘866區2路武陵端下午2時20分班次，再轉乘865區梨山端下午3時40分班次，就可返回谷關，台中市民搭公車還可享搭車10公里內免費，超過10公里最多只要新台幣10元車資。（編輯：李明宗）1140220

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