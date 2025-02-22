集結學者研究成果 農業部推穿山甲保育醫學專書

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）穿山甲因非法交易等原因成瀕危物種，農業部獸醫研究所發行國內首本以穿山甲疾病與保育醫學為主軸的書籍「穿山甲飼育及疾病」，為獸醫及保育工作者提供重要參考。

農業部獸醫研究所發布新聞稿指出，「穿山甲飼育及疾病」是由台灣大學教授劉振軒擔任總編輯，台灣大學教授龐飛、金氏動物醫院長金仕謙及屏東科技大學助理教授孫敬閔共同參與審稿與修訂，作者群包含獸醫所、農業部生物多樣性研究所、台北市立動物園及屏東科技大學等多個機構的專業人員，展現專業領域間的緊密合作與知識整合。

獸醫所說，「穿山甲飼育及疾病」專書涵蓋7大章節，包括物種概論、解剖組織學、臨床醫療操作、臨床病理學、常見疾病、救傷原因分析及野放評估與監測，全書彙集國內外相關領域的重要參考資料，圖文並茂，從基礎知識到實務操作，內容兼具深度與實用性。

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獸醫所表示，專書不僅介紹穿山甲生理及特性，更針對救傷醫療照護與健康管理提出具體建議，為保育醫學領域的知識結晶，提供第一線保育工作者實用的參考資訊，希望該書能拋磚引玉，啟發更多相關研究與行動，共同守護穿山甲，象徵著台灣對保育工作的承諾與貢獻。

獸醫所補充，希望透過專書系統整理與分享研究成果，深化社會對穿山甲保育的認識，並促進國內外保育醫學的合作與交流。（編輯：陳政偉）1140222