228連假疏運 交通部啟動運具聯防

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（中央社記者余曉涵台北22日電）228連假即將到來，交通部表示，因應連假可能出現的大量車潮，啟動運具聯防即時因應各種疏運狀況。

今年228連假從2月28日開始至3月2日止，共計3天。交通部公共運輸及監理司副司長胡迪奇向媒體表示，延續今年春節連假疏運整體策略，已要求各疏運單位積極規劃相關交通疏運措施及全力加開班次，並成立緊急應變中心及備妥運具聯防機制，即時因應各種疏運狀況。

交通部表示，國道方面，依大數據分析檢討辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費、差別費率及凌晨0時至清晨5時暫停收費等措施。

交通部表示，建議西部國道2月28日、3月1日南下旅客早上6時前或中午12時以後出發；3月1日、3月2日北返民眾建議在南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於中午12時前出發。

國5方面，交通部指出，2月28日、3月1日建議南向民眾早上5時前或下午5時以後出發；3月1日、3月2日建議北返民眾早上9時前出發。

省道方面，交通部表示，台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行；台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口，以及管制台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下等。

交通部指出，高鐵疏運期間加開79班次（南下43班、北上36班），並將視車站人潮狀況機動加開班次；台鐵疏運期間全線加開97班列車（西線41列次、東線48列次、南迴線8列次），並加開東線實名制列車、西線直達自強號列車、區間快車等，總計提供4767班次。

交通部說，90條國道客運享平日優惠或原票價85折等優惠措施；航空方面國內線共計提供1152架次、8萬1860座位，其中離島管制航線計982架次、7萬4754座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；桃園機場每日航班約677到741架次、每日疏運約13萬到14.2萬人次，建議出國旅客儘量提早前往機場報到。

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交通部表示，海運在疏運期間台灣本島與離島間7條航線，規劃726航次，提供14萬2246人次運能；金馬小三通於疏運期間規劃180航次，提供4萬8040人次運能。

交通部指出，台灣好行至10月31日，全台共78條路線推出刷電子票證或行動支付搭乘，即可享票價優惠，其中74條路線為半價優惠，花蓮地區4條路線免費；台灣觀巴花蓮地區套裝遊程至5月18日享1折優惠、5月19日至10月31日享3折優惠（以上每人每月僅限1次），其他地區則享2人同行1人免費優惠等。（編輯：李錫璋）1140222