冷氣團來襲水氣多 中部以北24日低溫探11度

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（中央社記者余曉涵台北22日電）中央氣象署表示，明天冷氣團南下，水氣比今天這波多，強度也比較強，預計24日及25日清晨是最冷的時間，中部以北低溫下探攝氏11度到13度。

中央氣象署預報員張承傳向中央社記者表示，明天大陸冷氣團南下，水氣會比今天更多，強度也有機會更強一點，因此北部、東北部降雨機率高，是較為濕冷的天氣型態。

溫度方面，張承傳說，明天溫度跟今天類似，中部以北低溫在13度到14度，南部約15度到25度，預計冷空氣將影響到25日清晨，最冷時間會在24日清晨到25日清晨。

張承傳指出，預計屆時低溫中部以北低溫下探11度到13度，其他地區約14度到15度，預計24日降雨減少，但溫度仍低。

至於這波冷空氣是否有機會降雪，張承傳表示，今天晚間到明天清晨，中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。

張承傳表示，25日白天起冷氣團減弱，溫度回升，北部高溫可回到20度以上，中南部甚至可以達到24度。

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張承傳說，25日白天各地多雲到晴，只有零星短暫陣雨，26日及27日華南雲系東移，雲量增加，中南部山區有局部短暫雨，接下來直到月底都沒有冷空氣南下，會是多雲到晴，溫暖的天氣型態。

張承傳提醒，25日晚間回暖後，西半部、金門及馬祖要留意濃霧的狀況。（編輯：李亨山）1140222