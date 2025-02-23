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冷氣團影響至25日清晨 228連假回暖

2025/2/23 18:01
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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象署表示，大陸冷氣團影響，明天新北、竹苗及金門防局部攝氏10度以下低溫；25日清晨最冷，中部以北平地探11度左右，白天回溫；28日起白天進一步回升，各地高溫約24至27度。

交通部中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團南下，明天至25日清晨大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚冷。今天下午至明晚新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，大陸冷氣團今天起影響台灣，持續至25日清晨，今晚至明天氣溫逐漸下降，最冷的時間點預估在25日清晨。

陳姵安指出，今晚中部以北、東北部平地低溫約11至13度，南部13、14度，花東15、16度；明天白天北部、宜花偏冷，高溫約14至17度，其他地區為20至23度。

陳姵安表示，明天入夜低溫會較今晚會再降1、2度，中部以北、東北部10至13度，南部、花東地區約13、14度，局部地區會再低一些，預估明晚低溫特報的範圍會再擴大。25日白天冷氣團減弱，各地高溫都可回升達20度以上，接著氣溫逐日緩升。

陳姵安指出，28日起至3月2日轉偏南風至東南風，預估氣溫會進一步回暖，各地高溫約24至27度；不過，夜晚清晨仍然偏涼，低溫約15至17度，留意日夜溫差。

陳姵安說，今天水氣偏多，基隆北海岸、台北市山區有局部大雨發生；明天起水氣漸減，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨；25日水氣更少，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

陳姵安提到，26日、27日受到華南雲雨區移入影響，北部、東半部地區有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，雨勢視水氣移入的多寡而定，須再觀察；28日起水氣再減少，各地轉為多雲到晴。

陳姵安表示，由於這幾波水氣對流偏穩定，因此響起春雷的機會並不高；此外，由於水氣和溫度難配合，高山降雪的機會也不高。

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陳姵安提醒，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風；東半部沿海可能有長浪發生。

25日晚間起至26日西半部局部地區及金門、馬祖，27日至3月2日中部以北及金門、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1140223

陳姵安
15日回暖高溫22至26度 16日冷氣團報到再轉冷北台灣入夜漸冷 冷氣團27日南下29、30日局部探10度
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