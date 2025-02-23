吳德榮：冷氣團再增強北台灣濕冷 本島平地25日前探7度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北23日電）氣象署表示，東北季風影響，基隆北海岸防局部大雨。氣象專家吳德榮說，今天大陸冷氣團再增強，預估明晨至25日清晨，本島平地低溫將下探至攝氏7度；25日白天起回暖至3月初。

中央氣象署今天凌晨發布大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸有局部大雨發生機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天大陸冷氣團再增強、持續至25日清晨，北台灣濕冷，其他地區早晚冷；明晨至25日清晨，本島平地最低氣溫將下探至7度，台北氣象站則有觸及強烈大陸冷氣團的機率，需密切觀察。

吳德榮表示，今天降雨範圍大，台中以北、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，彰化以南平地多雲時晴；明天雨區縮小，大台北、東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲。

透過 Google News 追蹤中央社

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，26日有中層水氣通過，雲量稍增，降雨不明顯；28日雖有鋒面尾端掠過北部海面，但對台灣無影響。

吳德榮說，最新各國模式模擬皆顯示，25日白天起至3月4日台灣都在暖氣團範圍內，各地大多為舒適、微熱，易起霧的天氣；尤其2月28日至3月4日更有大幅回暖趨勢。（編輯：張雅淨）1140223