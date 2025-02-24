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白沙屯媽祖信眾集資製作祈福奶嘴 3/2限量發放

2025/2/24 19:07
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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）白沙屯媽祖沙鹿聯誼會自2020年起集資製作白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴，今年邁入第5年，提供限量5000個於3月2日上午在白沙屯拱天宮香客大樓發放，歡迎憑媽媽手冊索取。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖香火鼎盛，信眾遍布全台。白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬今天表示，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會有感於信眾對於媽祖婆的熱情，2020年開始，每年集資製作5000個白沙屯媽祖專屬奶嘴免費結緣。

駱調彬指出，白沙屯媽祖祈福安撫奶嘴連年吸引全台信眾熱烈迴響，在指定發放日一早就有許多民眾前往領取，希望把白沙屯媽祖婆的祝福與愛帶回家，讓小寶貝平平安安長大。

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他說，今年同樣製作5000個，預計3月2日上午9時至上午11時，在白沙屯拱天宮香客大樓餐廳門口發放。提醒有意領取的民眾，活動現場憑民國112至114年媽媽手冊（孕婦健康手冊）領取，認冊不認人。

駱調彬表示，如果沒有時間到場，可以委託親友代領，每人1本限領1個，依排隊順序領取，因數量有限，若提前發完就提前結束。（編輯：戴光育）1140224

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