元智人社院融入AI打造創新課程 培養數位應用力

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（中央社記者許秩維台北25日電）因應AI浪潮，元智大學人文社會學院各系將AI技術融入課程，用生成式AI等輔助語言學習或打造互動式數位作品，培養學生的數位應用能力。

元智大學今天發布新聞稿指出，隨著AI技術的快速發展，高教積極探索其在人文與社會科學領域的應用，而元智大學人文社會學院結合「元素養」（Metaliteracy）的概念，將AI技術融入語言學習、藝術設計與文化研究，透過創新課程，培養學生的數位應用能力與倫理意識。

元智大學人文社會學院院長劉宜君表示，學院以「數位人文應用」為1年級必修課程，並結合AI文本生成技術舉辦「無厘頭AI提詞大賽」，讓學生運用AI技術的優勢進行創作，並對其結果提出質疑與改進方案；元智也加入「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，人社院教師參與「生成式人工智慧的人文導論」與「人工智慧倫理」兩門課的協同教學，深化學生對AI的理解與應用。

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為推動人文科技與元素養的結合，劉宜君提到，人社院各系積極將AI技術融入課程設計，例如應用外語系開設「科技輔助語言學習」課程，指導學生以生成式AI學習英、日語，提升閱讀與寫作能力，中國語文系則運用生成式AI、擴增實境（AR）與虛擬實境（VR），將古典詩詞與文化議題轉化為互動式數位作品。

劉宜君表示，人社院透也推動跨域創新課程，希望在人文關懷與數位科技間取得平衡，鼓勵學生運用AI技術的同時，保持批判性思維與人文素養；未來還將發展跨學科合作，將AI拓展至社會公益、藝術創作與公民參與等領域，提升人文領域學生的專業特色與職場競爭力。（編輯：張雅淨）1140225