嬰兒期髖關節發育不良及早救治 女童接力賽跑第一棒

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（中央社記者姜宜菁嘉義市25日電）朱姓女童在嬰兒期被診斷出髖關節發育不良，經嘉義基督教醫院診治，目前就讀國小一年級的她行動良好，甚至擔任大隊接力第一棒，其母今天向醫療團隊獻花表達感謝。

嘉義基督教醫院今天舉行「『髖』心守護每一步，小兒髖關節醫療照護記者會」，朱姓女童母親獻花給醫療團隊表達感謝外，也當場朗讀女兒卡片。

朱姓女童在卡片中寫道，感謝醫師這麼多年來對她的照顧，讓今年上國小一年級的她，可以在運動會接力賽跑中擔任第一棒。

朱姓女童嬰兒期被父母發現她的左腿活動受限，且兩腿長度不一，隨即帶她至嘉基就診，經由小兒骨科主任陳俊和詳細檢查及超音波影像診斷，確認為髖關節發育不良及脫臼。

嘉基小兒骨科醫療團隊針對女嬰情況制定治療計畫，起初，醫師嘗試以石膏復位固定，幫助髖關節恢復正常對位，經1年觀察，雖復位效果良好，但髖關節包覆性仍不足，隨即進一步進行截骨矯正手術；術後配合石膏固定與物理治療，女嬰髖關節功能逐步恢復正常，經數年追蹤觀察，現在已能自由行走與活動，生活品質大幅提升。

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骨科醫師姚樹鑫指出，根據統計，每千名新生兒就有1名罹患小兒髖關節發育不良，女寶寶罹患率比男寶寶高，若家族成員有「髖關節發育不良」病史，寶寶就可能屬於罹患「髖關節發育不良」高危險群；出生6個月內是治療黃金期，若未儘早發現與處理，可能導致日後運動功能障礙。

陳俊和強調，髖關節發育不良的早期診斷與治療至關重要，建議家長應注意新生兒與嬰幼兒身體發展，若發現腿部皺摺不對稱、長短腳、行動受限等情況，應及早就醫。（編輯：陳仁華）1140225