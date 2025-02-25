環境部嚴管氫氟碳化物 即日起禁止製造

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（中央社記者張雄風台北25日電）氫氟碳化物具有高溫暖化潛勢，環境部配合國際公約，發布相關管理辦法加嚴管制，明訂自即日起禁止製造，7月起未經核准不得輸出入；廠商每年7月底前需向環境部申請次一年度核配量。

環境部今天公告「禁止或限制製造、輸入、輸出、販賣、使用或排放氫氟碳化物種類」及發布「氫氟碳化物管理辦法」。

環境部說明，氫氟碳化物主要應用於冷凍設備、電子清洗、工業製程、消防器材以及材料發泡等領域，雖不會對臭氧層造成破壞，但具有高溫暖化潛勢（GWP），部分氫氟碳化物的GWP甚至是二氧化碳的萬倍以上。

環境部指出，蒙特婁公約第28次締約方會議通過「吉佳利修正案」，並將氫氟碳化物納為公約管制物質，依已開發、開發中國家分階段管制氫氟碳化物消費量（即製造量+輸入量-輸出量），以逐步減少氫氟碳化物的使用；截至目前已有超過160個國家與區域遞交批准文件。

環境部依吉佳利修正案管制規範，明定我國氫氟碳化物消費量基準量為2萬4523.8642千公噸二氧化碳當量，以及各階段削減率與削減期程；最終目標在民國134年以後，每年國家消費量不得高於20%消費基準量。

環境部指出，自即日起禁止製造、及自今年7月1日起未經核准不得輸出或輸入氫氟碳化物；後續廠商每年7月底前需向環境部申請次一年度核配量，也就是今年7月需申請明年的核配量。

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此外，具核配資格或持有核配量廠商應於每年1、4、7及10月底前，向環境部申報上一季執行實績；如屆期未申報且逾期未補正時，該季執行實績視為零；連續8次執行實績為零時，將廢止其核配資格並扣除當年度未執行核配量。

環境部表示，將於近期召開氫氟碳化物核配制度說明會議，以利廠商能充分瞭解核配資格與核配量申請流程。（編輯：李亨山）1140225