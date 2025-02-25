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香蕉價格高 3月台北希望廣場設專區限量平價賣

2025/2/25 17:12（2/25 17:46 更新）
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香蕉價格居高不下，近來連鎖通路每台斤售價逾新台幣100元，農業部農糧署輔導香蕉策略聯盟，規劃3月1、2、8、9日於台北希望廣場設置香蕉優惠平價專區限量銷售，每台斤89元、2根30元。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年2月25日
香蕉價格居高不下，近來連鎖通路每台斤售價逾新台幣100元，農業部農糧署輔導香蕉策略聯盟，規劃3月1、2、8、9日於台北希望廣場設置香蕉優惠平價專區限量銷售，每台斤89元、2根30元。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年2月25日
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（中央社記者楊淑閔台北25日電）近期香蕉價格居高不下，連鎖通路近期每台斤售價超過新台幣100元，農糧署今天表示，輔導香蕉策略聯盟於3月前2週週休假日在台北希望廣場設置平價專區，每台斤89元、2根30元。

農業部農糧署官網顯示，整體香蕉今天在台北果菜批發市場的交易均價每公斤107.4元，對比去年同日休市、最近1天24日每公斤45.3元，價差1倍以上，可見最近香蕉仍貴。

農糧署副署長姚志旺接受中央社記者訪問時說，因為去年數個颱風襲台，香蕉產區重傷，幾乎沒收成，現在被說是天價，特地輔導香蕉策略聯盟，規劃3月1、2、8、9日於台北希望廣場設置香蕉優惠平價專區銷售。

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他指出，每天限量推出，提醒等不到5、6月復耕上市價格趨緩時段的消費者，可把握時機前往購買。

農糧署組長蘇登照補充，規劃2種銷售方式，一種是1台斤裝、售價89元，低於近期連鎖通路每台斤109或129元水平，每天限量300袋；其次是裸賣2根30元，比超商單根近期售價20元低，每天限量1000根。（編輯：李亨山）1140225

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