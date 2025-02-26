偏東風擴散條件差 西半部局部空氣品質亮紅燈

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（中央社記者張雄風台北26日電）環境部表示，今天台灣偏東風影響及出現霧現象，水平風速弱及垂直擴散差，導致位於中央山脈背風面的西半部地區污染物累積，空氣品質達橘色提醒等級，局部達紅色警示等級。

根據環境部空氣品質監測網，截至今天上午11時許，已有20測站空氣品質亮紅燈，多位於雲嘉南、高雄等地。

環境部說明，今天環境風場偏東風，西半部風速較弱加上混合層偏低約300至400公尺，水平及垂直擴散條件不佳，導致污染物累積，西半部細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度多在40至70微克/立方公尺，空氣品質達橘色提醒等級，局部達紅色警示等級。

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環境部指出，綜合中央氣象署最新資訊及空品模式預測，3月2日中午以前環境風場仍為偏東風至東南風，局部有霧且早晚溫差大，中南部空氣品質維持在橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級；3月2日午後南風增強、擴散好轉，南部空氣品質為普通等級，中部以北地區為下風處，則為普通至橘色提醒等級。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。（編輯：張雅淨）1140226