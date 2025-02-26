微電腦瓦斯表多付40元 消基會：成本攤提完應歸零

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）家用天然氣供氣定型化契約今天上路，規定業者須闡明微電腦瓦斯表地震達5級自動斷供等安全功能，讓用戶了解，但基本費月增新台幣40元。消基會主張，成本攤提完，價差應歸零。

消基會名譽董事長游開雄接受中央社記者電話訪問時指出，為了提升公共安全，政府一直希望全國用戶裝設微電腦瓦斯表，這類產業市占率高、有寡占性質，消基會一直主張成本攤提應由業者負擔，但是國內業者指稱有困難，期間有一番討論過，現在確定每月基本費多40元。

他並說，不過，消基會建議，換成新設備的成本攤提應有期程，不應一直每月多收40元下去；經濟部應請各縣市瓦斯業者提報成本攤提的數據、期程等內容，攤提結束，就應回到沒有價差狀態，即機械表、微電腦表的基本費一致。

針對行政院消保處表示目前全國普及率約64%，游開雄說，隨著普及率上升，應動態調降改裝微電腦表的基本費金額，讓全國都裝設早一天到來。

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為提高公共安全，國內導入日本開發使用的微電腦瓦斯表許久，行政院消保處今天發布「家用天然氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」即日起上路的資訊，規範業者須以書面闡明機械表與微電腦瓦斯表的優劣差異，供用戶了解前者只能計量，後者還有5級地震以上會斷供，以及漏氣遮斷、超時遮斷等功能。

不過，基本費也有落差，消保處表示，計量表依燈別及種類的不同，基本費不同，以5燈以下為例，機械表的基本費為60元，微電腦瓦斯表100元，每月價差40元。（編輯：管中維）1140226