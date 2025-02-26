每年增4千人罹胃癌 染幽門螺旋桿菌風險高逾6倍

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（中央社記者曾以寧台北26日電）國內統計，每年有4000人新診斷為胃癌，更造成逾2000人死亡。衛福部國健署提醒，感染幽門螺旋桿菌者，罹患胃癌的風險會較無感染者高6到10倍，目前有17縣市可公費篩檢。

根據衛生福利部資料，胃癌位居國人10大癌症死亡及發生人數第8名，且根據死因統計及國民健康署癌症登記資料，每年逾4000人新診斷為胃癌，逾2000人死於胃癌。

國健署透過新聞稿表示，研究發現，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的風險高於無感染6至10倍，世界衛生組織（WHO）也在1994年將幽門桿菌列為第1級致癌物。幽門螺旋桿菌感染會導致胃部發炎、潰瘍，在長期慢性發炎狀態下造成慢性萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，最後導致胃癌。

「經口傳染」是幽門螺旋桿菌重要的傳染途徑之一，國健署指出，當共同生活者中出現幽門螺旋桿菌感染者時，往往因使用共同的碗杯盤等餐具造成其他人感染，因此避免「共杯共食」並使用公筷母匙，可以有效預防幽門桿菌傳染。

想瞭解是否感染幽門螺旋桿菌，可透過碳13呼氣檢測、糞便抗原檢測與胃鏡檢查等方法。國健署依據國內外實證研究並考量民眾檢測可近性，自民國113年8月起，於9個縣市試辦終身1次以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌；114年擴大試辦，有17縣市參與試辦，如符合45至74歲篩檢資格，可洽所在地衛生局進行。

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如檢測結果為陽性，國健署表示，無須驚慌，請依醫師指示回診，並遵循醫囑接受除菌藥物或進一步檢查等醫療處置，只要及早發現並進行幽門螺旋桿菌除菌治療，胃癌的發生率會大幅降低。

除了接受檢測與治療，遠離胃幽門螺旋桿菌感染的威脅必須從生活做起。國健署長吳昭軍呼籲，透過健康飲食、良好飲食習慣、規律運動、遠離菸檳酒，如出現腸胃不適症狀及早就醫5招「保胃」，保持胃部健康。（編輯：管中維）1140226