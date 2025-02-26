桃機新竹縣特展 向國際旅客展現客庄四季文化魅力

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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）新竹縣文化局與新竹縣文化基金會今天在桃機第二航廈接機大廳舉辦「靚靚客家新竹縣」特展，要向國際旅客展現客庄「春夏秋冬」文化及慶典活動，展現客家多元魅力。

由新竹縣政府文化局與財團法人新竹縣文化基金會舉辦的「靚靚客家新竹縣」特展今天登場，縣府特別邀請「田屋北管八音團」及「新竹縣客家武術舞獅發展協會」，為機場旅客帶來精彩演出，並發放客家小點心，展現新竹縣客家文化的熱情好客。

新竹縣長楊文科接受媒體聯訪表示，特展即起至5月21日在第二航廈接機大廳的「台灣之窗」展出，包含客家節慶、工藝、文學、飲食與表演藝術等，4個單元分別為春季的「靚年華．桐在品春」、夏季的「靚氣魄．義民燃夏」、秋季的「靚豐收．如意事秋」，以及冬季的「靚平安．食福鬧冬」。

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楊文科指出，特展整體風格以「青春繽紛」為基調，呼應新竹縣是全國最年輕縣市，也象徵新竹縣客家文化既緊密與傳統連結，又不斷創新與時俱進，彷彿四季遞嬗循環而永續，3月26日及4月25日還有快閃活動，分別以茶文化與桐花祭為主題，要為現場民眾帶來豐富客家文化五感體驗。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫說，今天正好是桃園機場開航46週年，很開心新竹縣政府能在桃機舉辦這場活動，46年來桃機累計接待旅客已突破8億6000萬人次，客家人口在台灣佔約20%，在桃機舉辦展覽，可讓更多國人及國際旅客欣賞，了解新竹縣客家文化傳統及創新。（編輯：陳仁華）1140226