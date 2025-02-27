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進出玉山、信義鄉3/10起交管 台21線施工整點放行

2025/2/27 17:41
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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）信義工務段執行台21線78.7公里處水里鄉龍神橋路段上邊坡災修工程，3月10日至5月9日上午9時至下午5時施工交管，每整點單線雙向放行，假日及中午12時至下午1時則不管制。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，新中橫公路、台21線78.727公里處水里鄉龍神橋路段上邊坡進行災害坡面保護工程，由於上邊坡高度近百公尺，且路寬僅2車道，工區刷坡、掛網、打設自鑽式岩栓及噴漿施工時，坡面土石落至路面易危及行車安全。

中區養護工程分局指出，因此須進行道路封閉管制並採整點放行措施；另外，施工材料及機具將占用1線車道，廠商須於施工區域道路兩端實施機動交通管制，因此維持單線雙向管制通行。

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中區分局表示，預定3月10日至5月9日平日上午9時至中午12時，及下午1時至5時進行施工交通管制，採每小時整點放行15分鐘，中午12時至下午1時不管制，以及週六、週日、國定假日不實施，施工時禁止車輛通行。

由於台21線是進出信義鄉主要動線，加上龍神橋路段「靠近山下」，施工交管將影響信義鄉居民進出，以及遊客前往玉山國家公園、東埔溫泉區等景點；中區分局提醒用路人預先規劃行程，預留交管停等時間避免耽誤，行經施工路段遵守交管人員指揮，小心駕駛。（編輯：陳仁華）1140227

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