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高中特招群科甄選10日開跑 91校提供7954名額

2025/3/3 11:16
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（中央社記者許秩維台北3日電）114學年高中特色招生專業群科甄選入學採「術科甄選」，不受國中學籍所在地學區限制，全台13個就學區、共91校參與招生，總招生名額7954個，10日起受理報名。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為培育各領域務實致用的技職人才，國教署持續推動國中畢業生實務選才、適性揚才的升學管道，高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，是以術科測驗為主的實務選才機制，可提供具職業或技能性向發展潛質的國中生升學技術型高中。

114學年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學於3月10至14日受理報名，採「術科甄選」，不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向報名其他就學區辦理特色招生的學校，並提早於6月16日透過術科測驗入學。

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根據114學年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學簡章資料顯示，全台有基北區、桃連區、竹苗區、中投區等13個就學區、共91校參與招生，總招生名額為7954個，比113學年略減。

國教署說明，各招生學校將於3月10日起受理報名繳件，應屆畢業生由國中協助集體繳交報名資料；非應屆或跨區報名的個別報名學生，請至各招生學校現場報名繳件；招生學校如參採「書面審查」，學生應於報名時一併繳交相關證明文件。（編輯：李亨山）1140303

#國教署
#基北區
#教育部
#桃連區
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