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英語直播共學助偏鄉學子 339學生受惠

2025/3/4 16:23（3/4 17:06 更新）
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教育部4日介紹「英語課程遠距直播共學計畫」。擔任遠距教師的陳俞琁（圖），搭配生成式AI（人工智慧）工具，將長篇文本轉化為互動影片，創造出生動且更具互動性的學習過程。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年3月4日
教育部4日介紹「英語課程遠距直播共學計畫」。擔任遠距教師的陳俞琁（圖），搭配生成式AI（人工智慧）工具，將長篇文本轉化為互動影片，創造出生動且更具互動性的學習過程。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年3月4日
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（中央社記者陳至中台北4日電）偏遠地區教學資源不如都會，尤其較缺乏外語學習環境。教育部透過遠距直播共學計畫，遴選專業師資搭配AI（人工智慧）工具，113學年度共有16校、339學生受惠。

教育部今天發布新聞稿，介紹「英語課程遠距直播共學計畫」。擔任遠距教師的陳俞琁，搭配生成式AI工具，將長篇文本轉化為互動影片，創造出生動且更具互動性的學習過程。

陳俞琁會在課程中，介紹不同國家的文化和習俗，讓學生從跨文化的角度學習英語。實體到校交流時，則以英語桌遊讓學生有更多機會練習口說，在輕鬆愉快的氛圍中增進學生語言能力。

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教師詹椒青則採用團體直播共學，重視學生間的實體互動，即使班級人數較少，上課表現都相當積極踴躍。詹椒青於耶誕節活動中，也透過合作遊戲和讚美激勵學生，提升學生的拼寫與閱讀能力，增強學習自信。

教育部國民及學前教育署表示，這項計畫執行至今已達5年，學生在英語課堂的參與度提高，且參加英語相關競賽獲獎。未來將持續推動本計畫，透過網路與鏡頭縮短教師和學生的距離。（編輯：李亨山）1140304

#英語
#教育部
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