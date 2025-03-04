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台南虎頭埤風景區優化 推春遊優惠吸客

2025/3/4 18:46（3/4 19:01 更新）
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台南市政府進行虎頭埤風景區設施優化，1月已啟用三粒亭廣場等休憩環境，吸引不少遊客入園。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月4日
台南市政府進行虎頭埤風景區設施優化，1月已啟用三粒亭廣場等休憩環境，吸引不少遊客入園。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月4日
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府進行虎頭埤風景區設施優化，1月啟用探索露營區、雨豆樹廣場、三粒亭廣場等休憩環境，探索露營區至今已吸引超過800帳使用，園區趁勢於14日前推出多項春遊優惠。

台南市政府觀光旅遊局長林國華告訴中央社記者，虎頭埤風景區東岸經過近1年硬體優化工程，今年度已完工虎埤泛月環景生態遊憩設施，東岸車道全面開放通行，提升無障礙設施、人車分隔及優化行車路徑。

林國華指出，相關設計圍繞園區既有大樹，修剪樹勢，保留全數喬木，利用虎頭埤南岸半島地形，創造山、林、水岸結合地景，讓民眾可近距離觀察虎頭埤生態多樣性，同時在林間與埤塘岸際優遊，享受徜徉山水間自然之美。

他說，探索露營區備有電源與水源，讓民眾在營地輕鬆感受自然之美，涼爽春季是虎頭埤風景區適合露營季節，而園區內東岸釣魚區再度開放，民眾同時能享受垂釣樂趣，也可踩腳踏船、玩獨木舟。

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台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，虎頭埤是富有歷史韻味、生態豐富水庫風景區，近年不僅舉辦賞花健行、釣魚比賽、泳渡虎頭埤等活動，更逐步完工全齡式地景遊憩場、環湖木棧道整修等遊憩設施，讓富有歷史景區充滿新活力。

台南市觀光旅遊局提供資料指出，虎頭埤風景區正推出系列優惠活動，14日前歡迎情侶攜手入園，說出白色情人節密碼1314，2人同行1人免費（團體不適用），可自備情鎖至風景區內虎月吊橋結情鎖，14日前於禮物店購買情鎖88折優惠，並可憑於虎月吊橋結情鎖合影打卡，踩天鵝船享6折優惠。（編輯：陳政偉）1140304

台南市政府進行虎頭埤風景區設施優化，1月已啟用多處休憩環境，園區內東岸釣魚區也再度開放，讓民眾能享受垂釣樂趣。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月4日
台南市政府進行虎頭埤風景區設施優化，1月已啟用多處休憩環境，園區內東岸釣魚區也再度開放，讓民眾能享受垂釣樂趣。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月4日
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