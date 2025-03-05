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洛杉磯野火重創 慈濟大學師生接力為災民募心募愛

2025/3/5 10:46（3/5 11:21 更新）
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花蓮慈濟大學慈青社發起為洛杉磯野火募心募愛活動，手拿海報與捐款箱，用行動支援洛杉磯災民。（慈濟大學提供）中央社記者張祈傳真 114年3月5日
花蓮慈濟大學慈青社發起為洛杉磯野火募心募愛活動，手拿海報與捐款箱，用行動支援洛杉磯災民。（慈濟大學提供）中央社記者張祈傳真 114年3月5日
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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）美國洛杉磯今年初受到野火摧殘，造成29人死亡、1萬多棟建築燒毀，慈濟大學師生上月到洛杉磯實習，親眼見證災後滿目瘡痍景象，學生發起募心募愛活動，為災民盡份心力。

慈大物理治療學系學生1月12日到2月16日寒假期間到美國加州物理治療所實習，得知賑災現場急需人手，便安排投入賑災行列。

慈大物理治療學系主任歐秀中表示，很多志工從溫哥華、多倫多等地前往協助，學生們利用週末時間到災難復原中心（DRC）慈濟攤位協助，協助處理受災戶援助申請及物資發放。

艾塔迪那（Altadena）是受野火影響最嚴重地區之一，慈大師生分享，前往艾塔迪那災難復原中心路上，看到很多社區房屋只剩殘破煙囪與無輪胎車輛，住戶無家可歸；學生吳家瑜說，親眼目睹災區殘破景象，更加體會到「見苦知福」意義。

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慈大慈青社發起為洛杉磯野火募心募愛活動，手拿海報與募款箱，在3校區募集師生愛心，8日也有共善傳愛募心募愛園遊會，用行動支援洛杉磯災民。

慈青社長林宛詩表示，有剛從國外出差的老師，毫不猶豫捐出美元，也邀集大家寫下鼓勵的話，將由洛杉磯慈濟分會轉交給災民，希望帶給他們希望與力量。（編輯：陳仁華）1140305

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慈濟大學物理治療學系師生到美國加州物理治療所實習，利用休息時間到災難復原中心（DRC）慈濟攤位服務，與志工們一起排班，協助處理洛杉磯野火受災戶援助申請及物資發放。（慈濟大學提供）中央社記者張祈傳真 114年3月5日
慈濟大學物理治療學系師生到美國加州物理治療所實習，利用休息時間到災難復原中心（DRC）慈濟攤位服務，與志工們一起排班，協助處理洛杉磯野火受災戶援助申請及物資發放。（慈濟大學提供）中央社記者張祈傳真 114年3月5日
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