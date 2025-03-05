台灣國際蘭展3/8登場 黃偉哲盼觀展破35萬人次

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展將於8日至23日在台南後壁區舉行，部分展場今天亮相，市長黃偉哲盼超越去年30萬人次參觀紀錄，目標35萬人次，迎向蘭展下一個20年。

台南市政府上午在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（台灣蘭花生物科技園區）舉行活動宣傳記者會，部分已完成布置展場首度亮相，展場設計融入「生態藝術」理念，強調自然與美學平衡，主題景觀區以「野性秩序」為核心，規劃4大主題區。

黃偉哲致詞表示，舉辦邁入第21年的台灣國際蘭展已成為世界級蘭花界盛會，也是世界三大蘭展之一，這次結合睽違多年再度拿到主辦權的亞太蘭花會議，期盼更多人共襄盛舉，邁向下一個20年；去年蘭展吸引30萬人次參觀，盼今年繼續突破，成長至35萬人次。

外貿協會台南辦事處主任周秀芬表示，貿協與台灣國際蘭展合作多年，此次安排來自15國共29家買主，將於明天在台南遠東香格里拉辦理蘭花採購洽談會，另辦理154場一對一採購媒合，同時促進蘭花周邊產業擴展，持續拓展台灣蘭花海外市場。

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台南市政府提供資料指出，展場以蘭花結合時尚、光影科技與沉浸式體驗，增添前衛感與文化層次，每個主題皆是探索之旅，從迷霧、棲地、時尚花藝到自然共鳴，讓造訪民眾沉浸都市叢林藝術魅力，體驗生態與藝術深度交融。

市府表示，蘭展開幕當天適逢3月8日國際婦女節，所有女性朋友均可免費入園參觀，展覽期間特別加開台鐵及高鐵接駁車，持電子票證即可免費搭乘，方便民眾利用。（編輯：陳仁華）1140305