加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王大陸涉教唆毆打司機案外案 北市刑大警疑洩個資調離現職調查
首頁 / 生活

自主彈性旅遊模式夯 業者：包車服務商品增3成

2025/3/6 16:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北6日電）台灣出國旅遊人次多，旅遊業者觀察，旅客對行程自主性與專屬服務的需求顯著提升，更加偏好自由度高、彈性大的旅遊模式，包車旅遊成市場新趨勢，2024年銷售較前1年成長3成。

根據交通部觀光署統計，2024年台灣民眾出國超過1600萬人次，較2023年成長42.8%，海外旅遊需求熱度不減。

旅遊電商平台KKday今天發布新聞稿表示，觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後，旅客對行程自主性與專屬服務的需求顯著提升，更加偏好自由度高、彈性大的旅遊模式。

KKday指出，包車旅遊更成為市場新趨勢，根據KKday統計，2024年包車服務商品銷售較前1年成長3成。

另外，每3年舉行1次的「2025瀨戶內國際藝術祭」將於4月18日盛大開幕，展期橫跨春、夏、秋3季，預計將吸引破百萬人次的全球旅客造訪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

樂天旅遊台灣行銷經理陳忠豪表示，隨著瀨戶內國際藝術祭的關注度上升及日本旅遊市場回暖，旅客對住宿的需求也在轉變，尤其今年展區橫跨多島，想要讓此行值回票價，除了交通便利，更多人注重行程的彈性與效率。

陳忠豪指出，大阪作為前往瀨戶內藝術群島的國際門戶，且適逢大阪世界博覽會期間，大阪市中心的住宿需求大幅增加，加上藝術祭期間島上住宿有限，建議旅客選擇鄰近交通樞紐地區如岡山市、四國高松市等。（編輯：管中維）1140306

COVID-19
日本民眾賞花意願回升 恢復到疫情前水準新冠口服藥Xocova到貨 3月底前研議適用對象
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：