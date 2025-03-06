加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美加墨中關稅戰開打 圖解美國貿易市場、哪些商品衝擊最大
首頁 / 生活

東海大學打造LLM校園平台 盼解人工智慧教育瓶頸

2025/3/6 18:37（3/6 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東海大學借助HPE的頂尖技術團隊，結合敦新科技的系統整合專業，導入高效能AI伺服器及AI深度學習解決方案，在校園內提供產業級算力資源，更建構跨領域教學與實作場景，6日在東海圖書館集思區舉行LLM校園學習平台啟航儀式。中央社記者趙麗妍攝 114年3月6日
東海大學借助HPE的頂尖技術團隊，結合敦新科技的系統整合專業，導入高效能AI伺服器及AI深度學習解決方案，在校園內提供產業級算力資源，更建構跨領域教學與實作場景，6日在東海圖書館集思區舉行LLM校園學習平台啟航儀式。中央社記者趙麗妍攝 114年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中6日電）東海大學指出，攜手外商慧與科技（HPE）等打造「從晶片到應用」全棧式（full-stack）LLM校園學習平台，讓學生能微調大型語言模型（LLM）等，克服人工智慧（AI）教學斷層。

東海大學表示，人工智慧技術掀起全球教育革命，校方借助HPE等頂尖技術團隊，結合敦新科技的系統整合專業，導入高效能AI伺服器及AI深度學習解決方案，在校園內提供產業級算力資源，更建構跨領域教學與實作場景，今天在東海大學圖書館集思區舉行平台啟用儀式。

會中，東海大學校長張國恩指出，學生要具備應用AI的能力，在共同課程部分引進生成式AI應用，透過共同課程培訓學生思辨、敘事、溝通的表達能力。LLM學習平台除是技術的革新，更是學習模式的變革。

HPE台灣暨香港董事長王嘉昇與會表示，將AI技術融入教育與研究流程，擴展在智慧校園、教學資源管理等領域的應用，期望加速教育科技的數位轉型，培養更多具備AI能力的人才。

google news透過 Google News追蹤中央社

東海大學圖資長楊朝棟出席指出，一般生成式AI教學存在著應用層次、算力資源及實作場景等3大斷層。東海建置全棧式LLM校園學習平台，採用混合雲架構並搭配2024年領先全國導入CPU（中央處理器）+NPU（神經網路處理器）且內含先進GPU（圖形處理器）運算設備的「玉釵AI NB教室」進行教學。

楊朝棟表示，幫助學生在較短時間內完成複雜運算任務，也將教學環境從「工具使用」升級到「模型創造」，從產業面導入邊緣運算方案，將產業問題整合為領域知識微調模型，建立跨領域資料庫及部署架構，進一步為資訊與非資訊專業科系學生增設相對應課程，學生可自行建立更多LLM應用，幫助學習甚至助力產業發展。（編輯：戴光育）1140306

#東海大學
#香港
#張國恩
楊朝棟
多元措施助開放文件格式流通 教部獲推動典範獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：