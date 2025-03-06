東海大學打造LLM校園平台 盼解人工智慧教育瓶頸

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）東海大學指出，攜手外商慧與科技（HPE）等打造「從晶片到應用」全棧式（full-stack）LLM校園學習平台，讓學生能微調大型語言模型（LLM）等，克服人工智慧（AI）教學斷層。

東海大學表示，人工智慧技術掀起全球教育革命，校方借助HPE等頂尖技術團隊，結合敦新科技的系統整合專業，導入高效能AI伺服器及AI深度學習解決方案，在校園內提供產業級算力資源，更建構跨領域教學與實作場景，今天在東海大學圖書館集思區舉行平台啟用儀式。

會中，東海大學校長張國恩指出，學生要具備應用AI的能力，在共同課程部分引進生成式AI應用，透過共同課程培訓學生思辨、敘事、溝通的表達能力。LLM學習平台除是技術的革新，更是學習模式的變革。

HPE台灣暨香港董事長王嘉昇與會表示，將AI技術融入教育與研究流程，擴展在智慧校園、教學資源管理等領域的應用，期望加速教育科技的數位轉型，培養更多具備AI能力的人才。

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東海大學圖資長楊朝棟出席指出，一般生成式AI教學存在著應用層次、算力資源及實作場景等3大斷層。東海建置全棧式LLM校園學習平台，採用混合雲架構並搭配2024年領先全國導入CPU（中央處理器）+NPU（神經網路處理器）且內含先進GPU（圖形處理器）運算設備的「玉釵AI NB教室」進行教學。

楊朝棟表示，幫助學生在較短時間內完成複雜運算任務，也將教學環境從「工具使用」升級到「模型創造」，從產業面導入邊緣運算方案，將產業問題整合為領域知識微調模型，建立跨領域資料庫及部署架構，進一步為資訊與非資訊專業科系學生增設相對應課程，學生可自行建立更多LLM應用，幫助學習甚至助力產業發展。（編輯：戴光育）1140306