台灣國際蘭展開展 彰顯蘭花魅力及龐大商機

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（中央社記者張榮祥台南8日電）2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展今天開展，適逢婦女節，女性入場免費，不少人一早就排隊魚貫進場賞蘭，顯示蘭展魅力依舊，也帶來龐大商機。

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展昨天在台南市後壁區開幕，今天開展，展期至23日，睽違20年、3年1次的亞太蘭花會議也合併舉辦，策展主題是「下一個20年-NEXT 20」。

台南市長黃偉哲到場指出，今天是婦女節，女性免費進場，現場也是女性比較多，但蘭展一整天可能看不完，還可多看幾次。

黃偉哲表示，總統賴清德昨天已宣示台灣蘭花園區二期開發120公頃，屆時將有更多廠商進駐，也讓園區擁有更強研發力，讓台灣蘭花持續發光發熱。

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黃偉哲同時邀請參加亞太蘭花會議各國學者專家參觀蘭展，他說，亞太蘭花會議二度在台南舉辦，這次結合蘭展、會議和競賽，讓人看到蘭花業者科技力、蘭展前瞻性及可看性。

今年蘭展規劃4大場域、5大展館及50場次會議論壇，農業部統計，台灣蘭花民國113年產值新台幣64億元，外銷占61億元，市場遍及全球60餘國，已成外銷旗艦農產品。（編輯：李亨山）1140308