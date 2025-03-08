加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB球星費柴德願為台灣打經典賽 稱台灣隊「我們」去年見過曾豪駒
首頁 / 生活

台灣國際蘭展開展 彰顯蘭花魅力及龐大商機

2025/3/8 12:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南8日電）2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展今天開展，適逢婦女節，女性入場免費，不少人一早就排隊魚貫進場賞蘭，顯示蘭展魅力依舊，也帶來龐大商機。

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展昨天在台南市後壁區開幕，今天開展，展期至23日，睽違20年、3年1次的亞太蘭花會議也合併舉辦，策展主題是「下一個20年-NEXT 20」。

台南市長黃偉哲到場指出，今天是婦女節，女性免費進場，現場也是女性比較多，但蘭展一整天可能看不完，還可多看幾次。

黃偉哲表示，總統賴清德昨天已宣示台灣蘭花園區二期開發120公頃，屆時將有更多廠商進駐，也讓園區擁有更強研發力，讓台灣蘭花持續發光發熱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲同時邀請參加亞太蘭花會議各國學者專家參觀蘭展，他說，亞太蘭花會議二度在台南舉辦，這次結合蘭展、會議和競賽，讓人看到蘭花業者科技力、蘭展前瞻性及可看性。

今年蘭展規劃4大場域、5大展館及50場次會議論壇，農業部統計，台灣蘭花民國113年產值新台幣64億元，外銷占61億元，市場遍及全球60餘國，已成外銷旗艦農產品。（編輯：李亨山）1140308

蘭展
台灣國際蘭展3/8婦女節開展 女性免費入場
黃偉哲
台南虎頭埤水與綠第一屆熱狗盃 4/12登場照顧弱勢老幼 台南帶狀疱疹及輪狀病毒疫苗免費接種
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：