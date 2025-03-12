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過敏兒鼻炎照護試辦計劃停辦 中醫師籲簡化文書

2025/3/12 10:09
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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北12日電）中醫推兒童過敏性鼻炎照護試辦計畫，未料效果不如預期停辦。中醫師全聯會認為，可能原因是小朋友不見得願意長期吃中藥，將重新評估；有中醫師建議，應簡化文書程序。

台灣過敏兒比例高，全民健康保險中醫門診總額兒童過敏性鼻炎照護試辦計畫，以專款支付兒童過敏性鼻炎管理照護費200點，鼓勵院所提供中醫護理衛教、經穴按摩指導等照護服務，輔導個案接受完整療程，改善過敏兒生活品質。

然而，這項試辦計劃因成效不彰，自今年元旦起喊卡。中華民國中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆告訴中央社記者，當初試辦計劃設定的收案時間較長，換言之要吃好幾個月中藥，但小朋友不見得願意吃這麼久，因此績效不太理想，決定先收起來、重新評估，強調只是沒有專案，並不影響患者看病權益。

開業中醫師周宗翰則認為，過敏來看中醫的人很多，成效不好的原因應在於申請計劃須填寫較多表格，對醫師來說，若申請到的經費跟健保差距不大，通常會直接申請健保就好；推動計劃當然是好事，如果能簡化文書作業程序更好。

專長為過敏、有中西整合專科資歷的開業小兒科詹前俊指出，在過敏照顧上，中西藥要怎麼合併使用是個學問。過去研究發現，若中西藥合併使用，確實可以減少部分類固醇用量，自己遇到較棘手的患者，若願意吃中藥，也會幫忙介紹。

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詹前俊說明，中西醫各有千秋，青春期患者若因為過敏而發熱、冒冷汗、食慾不好，恐影響發育，因此確實可以靠中醫調整虛冷體質，也改善對天氣變化敏感的狀況。

詹前俊提醒，過敏患者就算沒有症狀，也不代表氣管沒有發炎，自己就有很多病人，症狀很輕，但氣管持續發炎，一發作起來就會很嚴重，因此他認為，在調體質上可使用中藥，若仍在急性期、或反覆發作的病人，可能還是要與西藥合併使用。（編輯：龍柏安）1140312

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