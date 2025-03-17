合歡山短暫降冰霰 台14甲線昆陽至松雪樓須掛雪鏈

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）合歡山今天上午短暫降冰霰，但路面無明顯積雪，考量水晶宮路段易打滑，公路局宣布，省道台14甲線昆陽至松雪樓路段限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈路段。

台14甲線指標18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段昨天夜間至今天清晨預警封閉，交通部公路局中區養護工程分局清晨派員檢視路況正常，於上午7時解除管制，但因上午短暫降冰霰，9時起台14甲線29公里處昆陽至33公里處松雪樓路段限加掛雪鏈通行。

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中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，受大陸冷氣團及中層水氣影響，合歡山上午8時30分固態降水，台14甲線南投昆陽至花蓮松雪樓路段路面溼滑，考量水晶宮路段崎嶇蜿蜒、車輛易打滑，為維護用路人安全，上午9時起昆陽至松雪樓路段限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局表示，視實際路況機動調整限加掛雪鏈通行路段，也提醒要行駛台14甲線用路人，雪季期間山區路況難掌握，非必要勿前往，行旅前備妥個人裝備與雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊。（編輯：郭諭儒）1140317