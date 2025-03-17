加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市比特犬2度跳車窗咬人 飼主將挨罰不排除沒入
首頁 / 生活

烏克蘭城市首長參訪馬偕醫院 致謝醫療協助強化交流

2025/3/17 15:59（3/17 16:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭利沃夫市、烏日賀羅德市、布查市等10個城市正副首長及成員共計33人來台，並前往馬偕醫院參訪，深化雙方在智慧醫療與人道援助領域交流合作。（馬偕醫院提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年3月17日
烏克蘭利沃夫市、烏日賀羅德市、布查市等10個城市正副首長及成員共計33人來台，並前往馬偕醫院參訪，深化雙方在智慧醫療與人道援助領域交流合作。（馬偕醫院提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年3月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北17日電）馬偕醫院過去3度挺進烏克蘭災區提供人道救援，烏克蘭城市正副首長近日應邀來台灣，下飛機後首站就是馬偕醫院，烏克蘭參訪團成員感謝台灣提供醫療協助，盼強化雙方交流。

時間回到2022年2月24日，俄羅斯軍隊全面入侵烏克蘭，引發1945年二戰結束以來歐洲最為慘烈的戰爭，那段戰火連天的日子，馬偕醫院本著「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）精神，3度挺進烏克蘭當地災區提供人道救援，是亞洲第一個勇闖團隊。

烏克蘭利沃夫市、烏日賀羅德市、布查市等10個城市正副首長及成員共計33人，應外交部邀請來台參與2025智慧城市展，抵台後就直接從機場赴馬偕醫院，參訪團於今天上午到訪，此次不僅展現台灣醫療實力，更深化雙方在智慧醫療與人道援助領域交流合作。

google news透過 Google News追蹤中央社

馬偕醫院總院長張文瀚致詞時強調，在面對人道醫療管理挑戰時，精實教育至關重要。馬偕醫院國際醫療足跡遍布世界5大洲，展現Taiwan Can Help的國際價值，期待將經驗帶入需要醫療支持的烏克蘭地區，未來持續彼此互助合作與交流，建立長久的國際聯繫與情誼。

烏克蘭烏日賀羅德市長安德烈夫（Bohdan Andriyiv）非常感謝馬偕醫院多次提供醫療合作與協助。他表示，烏克蘭透過台灣醫療經驗與技術分享獲益良多，這次交流會提出雙方未來醫療技術方分享、遠距醫療和穿戴式醫療裝置的應用及精神心理醫療、AI醫療發展等議題的合作可能。（編輯：張雅淨）1140317

#烏克蘭
#馬偕醫院
#歐洲
#外交部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：