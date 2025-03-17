烏克蘭城市首長參訪馬偕醫院 致謝醫療協助強化交流

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）馬偕醫院過去3度挺進烏克蘭災區提供人道救援，烏克蘭城市正副首長近日應邀來台灣，下飛機後首站就是馬偕醫院，烏克蘭參訪團成員感謝台灣提供醫療協助，盼強化雙方交流。

時間回到2022年2月24日，俄羅斯軍隊全面入侵烏克蘭，引發1945年二戰結束以來歐洲最為慘烈的戰爭，那段戰火連天的日子，馬偕醫院本著「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）精神，3度挺進烏克蘭當地災區提供人道救援，是亞洲第一個勇闖團隊。

烏克蘭利沃夫市、烏日賀羅德市、布查市等10個城市正副首長及成員共計33人，應外交部邀請來台參與2025智慧城市展，抵台後就直接從機場赴馬偕醫院，參訪團於今天上午到訪，此次不僅展現台灣醫療實力，更深化雙方在智慧醫療與人道援助領域交流合作。

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馬偕醫院總院長張文瀚致詞時強調，在面對人道醫療管理挑戰時，精實教育至關重要。馬偕醫院國際醫療足跡遍布世界5大洲，展現Taiwan Can Help的國際價值，期待將經驗帶入需要醫療支持的烏克蘭地區，未來持續彼此互助合作與交流，建立長久的國際聯繫與情誼。

烏克蘭烏日賀羅德市長安德烈夫（Bohdan Andriyiv）非常感謝馬偕醫院多次提供醫療合作與協助。他表示，烏克蘭透過台灣醫療經驗與技術分享獲益良多，這次交流會提出雙方未來醫療技術方分享、遠距醫療和穿戴式醫療裝置的應用及精神心理醫療、AI醫療發展等議題的合作可能。（編輯：張雅淨）1140317