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賴總統：高教多元創新是促進國家進步動力

2025/3/17 16:11
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（中央社記者許秩維台北17日電）總統賴清德今天表示，高教的多元創新是促進國家進步和社會繁榮的動力，政府會做高教發展的後盾，營造更好的教學環境，並持續投資技職教育，讓更多隱形冠軍成長茁壯。

教育部今天舉行第28屆國家講座主持人、第7屆國家產學大師獎暨第68屆學術獎頒獎典禮，共有8名國家講座主持人、2名國家產學大師獎、17名學術獎得獎人，總統賴清德、行政院長卓榮泰、教育部長鄭英耀等人出席。

賴總統致詞時提到，今天所有獲獎者在學術研究、產學研發等方面長期耕耘，專業、熱忱、創新缺一不可，能夠獲獎實至名歸；而得獎者除了創造個人研究，更促進台灣進步發展，致力於讓社會變得更美好的人都是英雄。

「人才是國家競爭力的根本」，賴總統指出，高教的多元創新是促進國家進步和社會繁榮的動力，這也仰賴於產官學研的跨領域和跨世代交流合作。

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賴總統表示，他先前在全國大專校長會議中提及，政府會做高教發展的後盾，營造更好的教學環境，例如教育部推動高教深耕計畫第2期，協助大學依優勢領域發展多元特色；另外還推動玉山學者計畫，延攬國際優秀人才，政府也會繼續投資技職教育，幫助技職人才發揮專才，讓更多隱形冠軍成長茁壯。

卓榮泰表示，教育是主導台灣向上發展的重要力量，青年也是國家的未來，政府也用實際政策支持高教和技職發展；賴總統更打造青年百億海外圓夢基金，鼓勵青年到海外學習想學的或是國家需要青年學的，現在已超過2600人報名，希望能讓更多青年和世界連結。（編輯：張雅淨）1140317

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