敦睦艦隊停泊基隆港 磐石艦展出王齊麟羽球拍

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）海軍敦睦遠航訓練支隊3艘軍艦今明2天開放登艦參觀，其中磐石艦內展出羽球好手王齊麟在巴黎奧運使用的球拍等，王齊麟的父親王偉建說，希望能讓更多人看見「台灣的驕傲」。

海軍敦睦遠航訓練支隊今年納編磐石軍艦、武昌軍艦及鄭和軍艦，7日至22日執行國內環島航訓任務，3艘軍艦昨天停靠基隆港西3、西4碼頭，今天和明天從上午9時至下午3時，開放民眾登艦參觀，現場還有數十攤美食攤位，讓前來參觀的民眾，在寒冷的天氣享用各種熱食。

磐石軍艦設置文宣館，規劃台灣觀光、產業、國防自主、台灣之光等10個主題，分享國家各領域發展成果，摘下巴黎奧運羽球男雙金牌好手王齊麟的父親王偉建也登上磐石軍艦參觀。

王偉建接受媒體訪問表示，他是軍人退伍，得知磐石軍艦設有「台灣之光」展區，心想此展區與國家榮耀有關，決定提供王齊麟在巴黎奧運使用的羽球拍、羽球袋及球鞋展出，王齊麟得知後也很支持，希望能讓更多人看見「台灣的驕傲」。

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至於王齊麟近況，王偉建說，王齊麟正在英國比賽，目前搭配新的搭檔，彼此雖還要磨合，但兩人在半年內已衝到世界排名10餘名，希望兩人繼續努力。

海軍表示，今天和明天都安排廣受好評的海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰隊莒拳隊等精彩表演，同時開放民眾登艦參觀，2天開放時間均至下午3時停止入場，請民眾攜帶身分證件，配合開放時程及現場引導，提早入場。（編輯：李錫璋）1140317