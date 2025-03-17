地震多防二次災害 土石流黃、紅警戒分階段疏散

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北17日電）地震不斷，農村水保署表示，為避免二次災害造成傷亡，已調降相關地點土石流警戒基準值，7年來兵推上千場、實地演練354場，黃色警戒老弱先預防性疏散，紅色警戒強制全面疏散。

農業部農村發展及水土保持署今天發布資訊指出，嘉義縣大埔鄉今年發生0121、0130等多次強震，未避免鬆動的土石遇上風災、豪雨釀成二次災害，已將當地土石流警戒基準值從450毫米降到350毫米，今天並在當地實地演練疏散。

農村水保署整備應變科長張國欽接受中央社記者電話訪問時指出，近年多次發生強震，持續加強在高風險區舉辦兵推以及實地疏散演練活動。

張國欽說，在土石流黃色警戒發布時，地方政府、鄉鎮公所、村里長及民眾等都會收到簡訊或細胞廣播，當天就要讓長者、患者等行動力較差的人，先撤離到準備好的活動中心（避難收容所）等疏散地避難；紅色警戒則強制全面疏散。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為何分兩階段疏散，張國欽說，因為通常黃色警戒發布時，還有幾小時後才會下雨，要讓行動力較差的老弱者把握時間先疏散。

張國欽說，為降低二次災害發生造成傷亡，已對應調降風險較高地區的土石流警戒基準值，並持續加強辦理兵推，讓當地居民知道如何疏散，民國107到113年累計舉辦1333場，同期間對更高風險地區舉辦實地演練、已達354場。（編輯：張雅淨）1140317