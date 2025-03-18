加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／國軍立即備戰操演第2日 淡水河口設阻絕鏈、駕戰車八里演練
首頁 / 生活

台鐵公司首年大虧頻出包要考成甲等 交部將檢視

2025/3/18 14:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北18日電）交通部近期將向國發會提報所屬國營事業經營成效，去年元旦掛牌的台鐵公司大虧又頻出包，但要求交通部要爭取考成列甲等。交通部將開會檢視台鐵的主張是否合理。

台鐵已公布的去年虧損達新台幣137.9億元，為史上新高；不過，台鐵向交通部提出公司背負的政策負擔近200億元，扣除政策負擔，台鐵有賺錢。

台鐵已向交通部提出要求，向國家發展委員會爭取公司考成列甲等。

台鐵的要求令交通部頭痛，交通部官員說，因為去年台鐵行車事故太多，又頻傳出軌，就算交通部認定台鐵考成可列甲等，國發會也不見得買單，因為目前看來多起出包都是人為，一定會被扣分。

交通部統計，台鐵113年的行車事故1009件，是23年來，首次突破千件，若與公司化前1年相比，多了232件。

台鐵去年有2起出軌事件正由國家運輸安全調查委員會調查中，包括：113年2月12日，1列由八斗子站開往菁桐站的區間車，在嶺腳站發生第3車廂出軌；113年6月21日，1列新自強號在花蓮路段撞及軌道上土石流，造成9人受傷。

台鐵去年還有2起事故，去年12月19日上午，台鐵潮州基地乙調車機將1列EM3000新自強號推進整備線例行檢修時，列車撞上止衝擋，車頭鼻頭蓋破損；當天下午1列EMU900區間車進花蓮站機務段內洗車線時也撞上止衝擋，車頭前端受損及車軸出軌。

台鐵自評考成可列甲等的理由，去年4月3日花蓮大地震的天災影響時間長，造成營運收入不理想，且票價還未調漲，另原本有些租金收入，移給鐵道局當償債基金，加上配合轉型公司的規費支出，排除政策負擔，台鐵應該有賺錢。

不過，根據了解，交通部會計部門不同意花蓮地震損失全列政策因素，因為當時政府有補助台鐵。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外，台鐵除要求考成列甲等（獎金上限2個月），也要求交通部同意發放最高2.4個月績效獎金，也就是員工最高可領4.4個月獎金。

交通部近期將開會，一一檢視台鐵主張113年公司考成及績效都是最優的表現是否合理。1140318

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：