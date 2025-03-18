合歡山降雪警方估入冬最大 台8及14甲線夜間封閉

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）合歡山區今天降雪，南投端雪線下探海拔2750公尺鳶峰，當地警方估這波降雪應是入冬最大；省道台8線107.5至110公里處，及台14甲線18至41.5公里處今晚至明晨預警封閉。

強烈大陸冷氣團加上水氣充足，橫跨南投縣與花蓮縣的合歡山區凌晨起開始下雪，道路、邊坡都出現厚厚積雪，整個山頭化身白色雪國，鏟雪車來回清除積雪以維護行車安全；由於這波低溫與水氣配合，當地警方指雪線下探台14甲線指標24.3公里處、海拔2750公尺仁愛鄉鳶峰，這波降雪應是入冬最大。

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交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受強烈大陸冷氣團持續影響，台14甲線、合歡山公路海拔2500公尺以上路段，環境溫度維持冰點上下，配合華南水氣持續東移，有局部路面結冰及固態降水機率。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台8線107.5公里至110公里處花蓮大禹嶺，及台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，並視實際天氣狀況不排除提前啟動管制或擴大範圍，明晨視天氣及路況再決定開放或限加掛雪鏈通行。（編輯：黃名璽）1140318