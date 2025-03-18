加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練27日台南登場 融入地震海嘯災難場景
首頁 / 生活

合歡山降雪警方估入冬最大 台8及14甲線夜間封閉

2025/3/18 16:04（3/18 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
涵蓋南投與花蓮合歡山區18日下雪，南投端雪線下探海拔2750公尺仁愛鄉鳶峰，當地警方估降雪量創入冬最大，鏟雪車來回清除積雪，以維護行車安全。（交通部公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月18日
涵蓋南投與花蓮合歡山區18日下雪，南投端雪線下探海拔2750公尺仁愛鄉鳶峰，當地警方估降雪量創入冬最大，鏟雪車來回清除積雪，以維護行車安全。（交通部公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）合歡山區今天降雪，南投端雪線下探海拔2750公尺鳶峰，當地警方估這波降雪應是入冬最大；省道台8線107.5至110公里處，及台14甲線18至41.5公里處今晚至明晨預警封閉。

強烈大陸冷氣團加上水氣充足，橫跨南投縣與花蓮縣的合歡山區凌晨起開始下雪，道路、邊坡都出現厚厚積雪，整個山頭化身白色雪國，鏟雪車來回清除積雪以維護行車安全；由於這波低溫與水氣配合，當地警方指雪線下探台14甲線指標24.3公里處、海拔2750公尺仁愛鄉鳶峰，這波降雪應是入冬最大。

google news透過 Google News追蹤中央社

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受強烈大陸冷氣團持續影響，台14甲線、合歡山公路海拔2500公尺以上路段，環境溫度維持冰點上下，配合華南水氣持續東移，有局部路面結冰及固態降水機率。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台8線107.5公里至110公里處花蓮大禹嶺，及台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，並視實際天氣狀況不排除提前啟動管制或擴大範圍，明晨視天氣及路況再決定開放或限加掛雪鏈通行。（編輯：黃名璽）1140318

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：