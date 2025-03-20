郵局警示帳戶攀升 王國材：114年目標減半

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）中華郵政統計，去年郵局警示帳戶1萬619戶，比112年多。中華郵政公司董事長王國材今天接受媒體聯訪表示，今年的目標會將警示帳戶減半。

根據金管會網站揭露的最新資料，113年金融機構（銀行、郵局及信用合作社）警示帳戶達14萬9274戶；法務部揭露警示帳戶中以「假投資型」最多，在113年十大金融機中，又以郵局排第1。

中華郵政去年警示帳戶有1萬619戶，比112年6008戶，多了4611戶。

王國材說，今年的目標要減半，因郵局很多警示帳戶是移工的帳戶被盜用，所以中華郵政會要求雇主必須同意，保證移工開立的帳戶是雇主所用，另外，也會針對移工帳戶要轉到虛擬帳戶做一些限制。

中華郵政副總經理陳棟梁說，詐騙集團多半利用騙取來的金融卡移轉詐騙資金，並公開在網路上以每張卡片新台幣10萬或12萬元收購卡片，中華郵政發行的金融卡高達1790萬張，成為詐騙集團覬覦的對象，中華郵政努力打詐，希望民眾不要受害。

陳棟梁指出，郵局帳戶中有3類人最易被詐騙集團蒐購金融卡，主要是外籍移工與領補助款的中低收入戶，其中外籍移工在郵局開立的帳戶有60萬戶，領補助款的中低收入戶有70萬戶，有一些是偏鄉客戶。

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陳棟梁提醒，民眾不要任意販賣金融卡，因被盜用後，不但帳戶會被凍結，還會面臨民法求償法律問題。

郵局警示帳戶雖然增加，不過，中華郵政努力打詐，112年有效攔阻詐騙件數共1643件，總金額7億4600萬餘元；113年有效攔阻詐騙件數成長至2281件，達8億9600萬餘元。（編輯：管中維）1140320