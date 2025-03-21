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天氣逐日回暖 24日起高溫30度以上、28日轉溼涼

2025/3/21 08:32（3/21 08:48 更新）
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圖為台北市大安森林公園午後民眾趁著天氣晴朗前來賞花。（中央社檔案照片）
圖為台北市大安森林公園午後民眾趁著天氣晴朗前來賞花。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）中央氣象署今天預報，天氣逐日回暖，未來一週都是可見到陽光，24至27日全台高溫都可達攝氏30度以上；不過，28日鋒面及冷空氣南下，各地轉溼涼。

氣象署說，週末2天仍與今天一樣受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，北台灣下探9度、中部10度、南部及花東14度，白天氣溫明顯回升，可達25至27度。

氣象署預測，24至26日，各地低溫15至17度，白天北台灣可達30度，花東31度，中南部上看32度；27日北台灣低溫19度、花東21度、中南部20至23度，白天北台灣30度、中部32度、南部及花東33度。

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不過，氣象署預報，27日晚起鋒面逐漸接近，28日鋒面通過及冷空氣南下，各地天氣轉涼，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

29、30日冷空氣影響，北部、東北部及東部整天偏涼，其他地區早晚也偏涼，水氣仍多，中部以北、東北部、東部地區及南部山區有局部短暫雨。（編輯：郭諭儒）1140321

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