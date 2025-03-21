高鐵短期增班 4/14到6/30每週加開17班次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北21日電）台灣高速鐵路股份有限公司今天發布新聞稿宣布，4月14日起到6月30日短期增班，每週增開17班次列車（南下13班、北上4班），加強服務旅客。

台灣高鐵說，3月24日起先開放4月14日到20日增開車次車票預售，4月21日起增開車次依一般訂位預售期程逐日開放購票。

台灣高鐵表示，週六南下、週日北上中午時段分別增開4班次、2班次，可滿足週末返鄉及出遊旅客需求，其中週日增開的1534車次為行駛台中到南港區間列車，下午1時4分自台中站發車，方便週末北上短程旅客快速往返目的地。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，台灣高鐵也針對週間中午及晚間、旅運需求較高時段適度增開車次。

台灣高鐵說，去年1月及7月二度實施常態性增班計畫，將每週固定班次提升到每週1103班次，另於去年11月及12月實施2個月的短期增班計畫，不斷透過運能提升服務旅客需求，也將觀察這次短期增班效果，作為後續長期班次調整參考。（編輯：李明宗）1140321