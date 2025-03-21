加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

唐寶寶手稿為靈感 元智學子攜手創作展社會關懷

2025/3/21 15:32（3/21 15:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界唐氏症日特展在台北車站登場，元智大學參與策劃 「天賦被遇見」展區，學生以唐寶寶的手稿為靈感，共同完成多幅充滿生命力的作品。（元智大學提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月21日
世界唐氏症日特展在台北車站登場，元智大學參與策劃 「天賦被遇見」展區，學生以唐寶寶的手稿為靈感，共同完成多幅充滿生命力的作品。（元智大學提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北21日電）唐氏症基金會舉辦的世界唐氏症日特展近日登場，元智大學策劃「天賦被遇見」展區，學生以唐寶寶的手稿為靈感，共同完成多幅充滿生命力的作品，用設計展現社會關懷。

元智大學今天發布新聞稿指出，3月21日是聯合國訂定的「世界唐氏症日」，世界唐氏症日特展近日在台北車站登場，元智大學與點點善cooseii影響力圖象平台共同策劃「天賦被遇見」展區，由元智學生與唐寶寶共同創作，攜手實踐社會共融的理念。

為響應全球「提升唐寶寶的支持系統」主題，元智大學開設共創課程，學生們以唐寶寶的手稿為靈感，激發創意設計，共同完成百幅充滿生命力的作品，元智大學資訊傳播系教師陳彥彰從中精選30幅作品，於「321世界唐氏症日」展出，展覽期間開放數位投票，最高票的學生可獲得新台幣1萬元獎勵，鼓勵學子透過設計參與社會議題。

元智大學資傳系學生孔郁婷、張妤怡、周書妤等人，以創作展現藝術與包容的深層對話。

孔郁婷以「愛的動物園星球」為題，簡約線條融合唐氏症創作者的筆觸，呈現回歸純真的世界。

張妤怡運用不同彩度的包浩斯幾何色塊，打造友善怪獸世界，反思不該以表象來定義一個人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，周書妤選擇以一隻唐氏症創作者畫的鳥，遮住人物的臉，象徵對「看見」的再思考。她表示，這隻鳥比任何東西都真實且自由，提醒看見一個人不該只停留在外表，而是感受其內在與獨特。

陳彥彰指出，真正的共融不僅來自於制度的完善，更需要大眾的積極參與和深刻理解，元智大學透過此次合作，讓學生實際參與社會議題，將設計專業與社會關懷緊密結合，培養學生的社會責任感。（編輯：管中維）1140321

#元智大學
#唐寶寶
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：