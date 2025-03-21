合歡山積雪未融化 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間封閉

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）合歡山18日、19日降雪，昨天及今天雖未下雪，但山區低溫，路側、邊坡仍有積雪，公路局考量夜間有局部路面結冰機率，今天晚間至明天清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受輻射冷卻效應影響，台14甲線合歡山3000公尺以上路段夜間環境溫度維持在冰點上下，有局部路面、路肩結冰機率，及路側局部殘冰、積雪不易消融。

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中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，並視實際天氣狀況不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線，明晨7時視天氣及路況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局表示，高山天氣嚴峻變化迅速，管制路段視現況機動調整，雪季期間路況難掌握，非必要勿前往，行前注意交通資訊；另外，為協助農產蔬果運送，台8線中橫臨37便道增加開放下午5時30分通行時段，僅供公所造冊農產運輸大貨車從德基往谷關方向。（編輯：龍柏安）1140321