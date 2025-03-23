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農水署田寮洋取水工程獲獎 達灌溉與生態共融

2025/3/23 14:55（3/23 15:51 更新）
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台灣河溪網協會23日舉辦第1屆「台灣河川希望工程獎」頒獎，農業部農田水利署以「田寮洋一二三圳取水設施更新改善工程」獲「年度河川復育特別獎」。農水署說明，該工程遠望坑溪（圖）的生物多樣性在台灣溪流中名列前茅，透過工程達成灌溉設施與生態共融。（農田水利署提供）中央社記者張雄風傳真 114年3月23日
台灣河溪網協會23日舉辦第1屆「台灣河川希望工程獎」頒獎，農業部農田水利署以「田寮洋一二三圳取水設施更新改善工程」獲「年度河川復育特別獎」。農水署說明，該工程遠望坑溪（圖）的生物多樣性在台灣溪流中名列前茅，透過工程達成灌溉設施與生態共融。（農田水利署提供）中央社記者張雄風傳真 114年3月23日
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（中央社記者張雄風台北23日電）農水署以「田寮洋一二三圳取水設施更新改善工程」，獲民團評選為去年度河川復育特別獎。農水署說明，該工程遠望坑溪的生物多樣性在台灣溪流中名列前茅，透過工程達成灌溉設施與生態共融。

台灣河溪網協會今天舉辦第1屆「台灣河川希望工程獎」頒獎典禮，農業部農田水利署以「田寮洋一二三圳取水設施更新改善工程」，獲得去年度「年度河川復育特別獎」殊榮。

農水署今天發布新聞稿表示，新北市貢寮區遠望坑溪是雙溪河入海前最後一條主要支流，也是許多洄游魚、蝦、蟹、螺類上溯利用的潛在生物廊道。每年由黑潮帶來極豐富的洄游物種，使得遠望坑溪的生物多樣性在台灣溪流中名列前茅。

農水署說明，遠望坑溪設有3座取水堰，其堰體高度均超過1公尺，其中以3號堰高度落差最大，達2.1公尺，常有魚兒躍起後無法越過該堰體的情形；此外2號堰至3號堰河段在枯水期常發生斷流情形，使得田寮洋3個圳路每年約有1個月以上時間乾涸無法取水。

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農水署自民國110年起推動3座堰體與取水設施的更新改善，以灌溉設施與生態共融作為計畫願景，並於滿足灌溉需求、不增加防洪風險、不增加維管負擔等前提下，進行3座堰體改善及伏流取水設施施作。

農水署北基管理處長陳秀玲表示，執行過程中須進行測量、評估與水文水理分析，以及灌溉需求、河相、生態等調查工作，此外也建立公民參與及跨機關協調，藉由不斷溝通與協調，克服不少困難。（編輯：張雅淨）1140323

#農水署
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