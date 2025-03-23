健康台灣中台灣論壇 醫界專家建言供施政參考

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）「健康台灣中台灣論壇」今天在中國醫藥大學水湳校區登場，邀請醫療界的專家學者，聚焦智慧醫療、健保改革、優化醫院評鑑等議題，將彙整專家建言提供政府作為未來施政參考。

「健康台灣推動聯盟」去年舉行系列論壇，於全國論壇提出10大建言及健康台灣深耕計畫，獲得總統賴清德和行政院的具體回應，在總統府成立「健康台灣推動委員會」，衛福部也規劃具體的政策和預算，並於今天舉辦「健康台灣中台灣論壇」。

衛福部長邱泰源致詞指出，「健康台灣」最重要的工作是提供全人醫療照護、醫療和照護的結合、智慧醫療和健保的改革。中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海致詞表示，中醫大體系已推動成人、老人健檢及癌症篩檢，並引進癌症新藥，增加長照床位、強化急難重症醫療、深耕社區醫療服務，亦承接主責AI執行中心。

健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻指出，去年10大建言目前已落實3大面向，包括降低癌症死亡率、提早預防三高對國人健康的危害篩檢年齡由40歲降至30歲、政府確定投入新台幣56億元的「全民心理健康韌性計畫」。各界可以理解政府面對各式各樣的需求，建言需要分階段實踐，而今年健康台灣的倡議重點將放在智慧醫療、再生醫療、國家疫苗產業政策、全民健保3.0。

在健保改革方面，健保署副署長陳亮妤表示，積極爭取多元財務挹注健保，並規劃增加急重難罕的給付，以健全醫療體系。為讓台灣邁向智慧醫療大國，健保署推出虛擬雲端智慧轉型等政策，以落實健康平權。

在智慧醫療專題，中國醫藥大學人工智慧中心主任張詩聖說明，中國醫藥大學附設醫院透過AI技術優化臨床決策與護理管理，同時推動3P戰略（學術研究、專利技術、應用產品），並取得多項國際認證，讓台灣智慧醫療的成果能夠輸出國際，提升全球影響力。

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奇美醫院院長林宏榮提到，奇美醫院期望透過AI智慧醫療提升醫療品質，同時以生活型態醫學推動全齡健康，實現全人照護。更發展在宅急症照護，把醫院醫療延伸至病人的社區，逐步達成無牆醫院的目標。

關於醫院評鑑改革方向，醫策會副董事長蔡森田指出，將確立醫學中心及各級醫院的角色、定位與任務，擬定改革方向及評定原則。改革目的在於提升評鑑的鑑別度，配合重要政策進行基準規範增修，預計於2026年開始實施。（編輯：李淑華）1140323