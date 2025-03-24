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台灣手語列部定課程 教部將培訓649名教學人員

2025/3/24 10:14（3/24 10:36 更新）
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台灣手語自111學年起列入學校部定課程，為培育手語教學人員，教育部今年1月至6月規劃培訓299人，圖為教學支援工作人員於培訓現場實務指導。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月24日
台灣手語自111學年起列入學校部定課程，為培育手語教學人員，教育部今年1月至6月規劃培訓299人，圖為教學支援工作人員於培訓現場實務指導。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月24日
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（中央社記者許秩維台北24日電）台灣手語自111學年起列入學校部定課程，為培育手語教學人員，教育部今年1月至6月規劃培訓299人，預計下半年還將開設10班、培育350人，總計可培訓649人。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，「國家語言發展法」將台灣手語納入國家語言，並自111學年起列入部定課程，因應台灣手語師資需求，國教署也於114年辦理台灣手語教學人員（教師及教學支援老師）培訓及認證實施計畫。

手語教學人員第1期培訓於今年1月至6月辦理，分別有261人參訓台灣手語教師培訓及38人參訓教學支援老師培訓，第2期培訓預訂7至12月辦理，預計開設10班台灣手語教師培訓及1班教學支援老師培訓，分別招收300名、50名。

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國教署說明，110年至113年間已培育台灣手語教師1103名、台灣手語教支人員474名，113學年起也補助地方政府自行辦理「台灣手語師資培訓計畫」，114年持續辦理培訓，手語教師每期分北、中、南區各開3班，東區開1班，以實體併線上授課方式進行；手語教學支援工作人員則以線上課程進行，每期開設1班。

參加培訓並通過測驗者，可至各教育階段的學校擔任台灣手語教學支援老師，培訓除了因應師資需求，同時鼓勵具備台灣手語溝通能力的聾朋友參訓，一同推動台灣手語教育，讓更多學子透過台灣手語的學習及接觸，增進對聾朋友手語表達意涵的了解與溝通互動。（編輯：李亨山）1140324

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