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文大引進滷味自動販賣機 24小時美味不間斷

2025/3/25 10:21（3/25 10:41 更新）
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中國文化大學在體育館2樓引進「沈月雲滷味自動販賣機」，販售10多種冰糖滷味，提供學生24小時不間斷的美味選擇。（文大提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月25日
中國文化大學在體育館2樓引進「沈月雲滷味自動販賣機」，販售10多種冰糖滷味，提供學生24小時不間斷的美味選擇。（文大提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月25日
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（中央社記者許秩維台北25日電）中國文化大學近日在體育館2樓引進「沈月雲滷味自動販賣機」，提供學生24小時不間斷的美味選擇，未來還將陸續引進麵包、零食等自動販賣機，滿足學生多樣化的飲食需求。

文化大學今天發布新聞稿指出，「沈月雲滷味」起源於士林夜市，以天然無添加、滷製入味的獨特風味廣受好評；此次引進滷味自動販賣機，提供豆干、百頁豆腐、鴨翅等10多種冰糖滷味，價格介於新台幣40至80元間，另外還有24小時營業的飲料販賣機，滿足學生各種時段的飲食需求。

文化大學體育室主任黃士魁表示，文大體育館是台灣具多元化的場館，不僅是許多大型國際賽事場地，近年更致力於打造兼具運動、休閒與社交功能的場館，體育館為此更引進各類自動販賣機，販售滷味、吐司、泡麵等食品和能量飲料，讓運動更便利、更有活力。

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滷味自動販賣機的引進在文大校內掀起討論熱潮，不少學生在社群媒體上分享，認為「運動後來一份滷味，超級幸福！」、「不論白天或深夜，隨時都能買到，不必跑到校外覓食，真的太方便了！」還有人已經開始敲碗，期待更多餐飲選擇。

文化大學提到，此次設置滷味自動販賣機，不僅提供更多美食選擇，也展現學校對學生需求的關注與用心，未來還將引進麵包、零食等自動販賣機，販售貝果、夾心吐司等，滿足學生多樣化的飲食需求，也會持續引進更多創新設施，讓學生在校內享受更完善的生活機能。（編輯：管中維）1140325

#士林夜市
#文化大學
#體育館
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