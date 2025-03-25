踝關節炎易被忽略 醫師籲控制體重及運動保養

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）奇美醫院骨科醫師指出，踝關節退化性關節炎因發生率低於膝、髖關節，容易被忽略，但發生年齡層相對年輕，曾受骨折、運動傷害創傷為高危險群，建議注意體重並適當運動保養。

奇美醫院骨科部主治醫師羅勝彬今天在院內衛教宣導會表示，醫學統計踝關節退化性關節炎發生率，雖遠低於膝關節或髖關節，但與膝、髖關節炎多發生於老年族群不同，踝關節炎病人年齡層相對年輕，許多病人介於18至44歲間，此族群正面臨職場與家庭雙重壓力階段，影響程度較深遠。

羅勝彬表示，約有2/3踝關節炎病例與踝關節骨折有關，其他則與慢性韌帶不穩定以及類風濕性關節炎、痛風等疾病有關，曾因車禍或運動傷害導致骨折或反覆扭傷者可能是高危險群，應提高警覺。

他說，有許多民眾會詢問，應該要吃什麼或做什麼對保養關節比較好，但在食物攝取方面，醫界目前仍有分歧看法，比較有效預防方式是注意體重不要過重，減輕關節壓力，並可透過扶牆做弓箭步、毛巾放鬆足底、足底抓毛巾、階梯踮腳拉筋等伸展運動，維持踝關節靈活度並減少不適。

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羅勝彬指出，針對末期踝關節炎病患，目前標準治療方式為踝關節融合術，透過固定踝關節來消除疼痛，但可能有鄰近關節過度使用、行走步態改變等後遺症，快走、快跑、蹲踞等日常動作也會受影響。

他說，近年來，全人工踝關節置換術逐漸成為治療選項之一，與踝關節融合術相比，較能保持關節活動度、減少鄰近關節負擔，病人行走時更自然，但全人工踝關節有耐用年限，建議病人可先尋求足踝專科醫師評估與建議，依據個人狀況選擇最適合治療方式。（編輯：陳仁華）1140325