彰化社區培力二度就業婦女 開創觀光就業技能

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）二度就業婦女是職場的生力軍，彰化縣食覽文旅協會藉「多元就業開發方案」開創在地就業機會，培力在地人的觀光就業技能，讓二度就業婦女重返職場再出發。

勞動部為協助因家庭因素離開職場的婦女及早規劃重返就業、促進女性勞動參與，勞動部推動「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」多年，與全台民間團體合作執行創意計畫，結合地方特色文化及資源，發展在地獨特產業，協助二度就業婦女再出發。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿，分享2例成功案例，其中彰化食覽文旅協會藉由「多元就業開發方案」開創在地就業機會，培力在地人的觀光就業技能。

彰化鹿港獨特古城氛圍與文化風俗是主要觀光賣點，彰化縣食覽文旅協會培力因家庭、單親等因素離開職場的二度就業婦女，協助她們再出發，讓她們透過培訓，從事古蹟導覽或協助遊客旗袍體驗，藉此增加職場專業度且提高自信心，提前做好踏入職場前的就業準備。

另外，高雄小林村曾因八八風災而受到極大衝擊，當地日光小林社區發展協會近年也透過「培力就業計畫」，協助返鄉照顧長輩和家庭的二度就業婦女在協會上工，製作地方特色伴手禮與經營部落廚房，並培訓就業職能，人員有些已考取中餐與烘焙丙級證照，展現職場實力。

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發展署說，「日光廚房」逐漸開展知名度，成為社區重要的入口意象與地標，除了開放遊客參訪用餐、辦理各項文化體驗，也是村民重要集會的地方，活絡社區活力與凝聚向心力。

發展署表示，協助婦女及早規劃重返就業，婦女再就業計畫整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，並運用獎勵措施促進就業，婦女朋友或雇主如想進一步瞭解相關措施，可至台灣就業通「婦女專區」查詢相關資訊。（編輯：郭諭儒）1140326