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撥補農業基金遭刪 陳駿季：恐影響救災需先借支

2025/3/26 15:23（3/26 16:01 更新）
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農業部長陳駿季（圖）26日表示，今年撥補農業特別收入基金新台幣371億元，被刪除9000萬元，因為預算法規定不得動支預備金支應，刪除農業基金可能影響救災。對於接下來如何因應，陳駿季說，必須經過行政院許可，先向其他基金借支處理，例如農村再生基金。中央社記者楊淑閔攝 114年3月26日
農業部長陳駿季（圖）26日表示，今年撥補農業特別收入基金新台幣371億元，被刪除9000萬元，因為預算法規定不得動支預備金支應，刪除農業基金可能影響救災。對於接下來如何因應，陳駿季說，必須經過行政院許可，先向其他基金借支處理，例如農村再生基金。中央社記者楊淑閔攝 114年3月26日
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）農業部長陳駿季今天表示，立法院刪除撥補農業特別收入基金新台幣9000萬元，因為預算法規定不得動支預備金支應，刪除農業基金恐影響救災，將經行政院許可向其他基金借支。

立法院經濟委員會邀請農業部長陳駿季報告業務概況，他表示，農業預算編列1692億元，立法院統刪及委員會刪除20.14億元、凍結30億元，影響所及，包括土石流監控、天災現勘、非洲豬瘟防疫，以及到海外行銷農產等業務，因為都需要透過差旅費支應。

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陳駿季提及，今年撥補農業特別收入基金371億元，被刪除9000萬元，雖然金額看起來不大，但依據預算法規定，只要刪除就不能動第二預備金支應，所以這條路沒有了，恐怕影響到救災。

他舉例，像是去年3個颱風襲台，天災救助就增加40億元，不夠就跟行政院申請預備金支應。接下來如何因應，陳駿季說，必須經過行政院許可，先向其他基金借支處理，例如農村再生基金。（編輯：陳清芳）1140326

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財劃法修法 農業預算移出245億元引爭議立委關注電價若漲影響農民 陳駿季允爭取補貼
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